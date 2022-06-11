Advertisement

المرأة

قمح وذرة وشوفان.. مكونات جديدة على مستحضرات التجميل

Lebanon 24
11-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-961275-637905771778487141.jpg
Doc-P-961275-637905771778487141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُشكّل الحبوب مكوناً أساسياً في نظامنا الغذائي، وقد دخلت مؤخراً مجال صناعة مستحضرات العناية بالبشرة والشعر نظراً لفوائدها في هذا المجال أيضاً. إذ يمكن للذرة، والشوفان، والقمح، والسمسم، والشعير، والشيلم أن تُعالج التجاعيد وتحلّ مشاكل البشرات الحسّاسة والفاقدة للحيوية.
Advertisement
ساهم الإقبال على تداول الوصفات التجميليّة التقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على أهمية العديد من المكوّنات الطبيعيّة المفيدة في هذا المجال، كنبات القرّاص، والألوفيرا، وأوراق الشاي، والبروكولي، وحبيبات الخردل. ويندرج في هذا الإطار الاهتمام الذي شهدناه بفوائد الأرز وسواه من الحبوب التي دخلت في مجال الصناعات التجميليّة.

- خصائص متنوّعة:
تعود فائدة الحبوب بالنسبة للصحة إلى غناها بالألياف والمعادن، أما فوائدها الخاصة بالبشرة فتبقى مجهولة بالنسبة للكثيرين. ويُشير الخبراء إلى أن التعميم غير مفيد في هذا المجال كون خصائص الذرة تختلف عن خصائص الأرز، والشوفان، والشيلم.
ويتميّز القمح عادةً بخصائصه المرطّبة والمُعزّزة للشباب، أما الشوفان فله مفعول مُنقّي، مُهدئ، ومُجدّد للبشرة فيما يتمتع السمسم بخصائص مغذّية ويجمع الأرز بين جميع الخصائص التي ذكرناها سابقاً.

هذه الفوائد دفعت بالمختبرات التجميليّة العالمية إلى استكشاف مزايا هذه الحبوب وإدراجها في تركيبات مستحضراتهم المُقشّرة، والمرطّبة، والمُغذية، بالإضافة إلى الأمصال المُعزّزة للإشراق والزيوت المزيلة للماكياج.

- من الزيوت التجميلية إلى الشامبو:
مع تعدّد المستحضرات التي تستعمل الحبوب في مكوّناتها، أصبح من الممكن تبنّي روتين تجميلي يعتمد في جميع مراحله على الاستعانة بفوائد الحبوب من خلال منتجات تبدأ بزيوت العناية بالبشرة ولا تنتهي بالشامبو، إذ تتضمّن أيضاً مستحضرات تؤمن عناية خاصة بمحيط العينين، حلول لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.
وتحتوي بعض المستحضرات على خليط من زيوت الأرز، أو الشوفان، أو السمسم، أو زروع القمح مع مكونات طبيعيّة أخرى مثل الطحالب، والفاكهة المجففة، والمكسّرات.

تستفيد المختبرات التجميليّة من الزيوت التي يتمّ استخراجها من الحبوب ولكن أيضاً من مسحوقها وخلاصتها التي تدخل في تركيبات الأقنعة التجميليّة، أنواع اللوشن القابضة للمسام، ومستحضرات التقشير التي يمكن تطبيقها حتى على البشرات الحسّاسة.

ويدّل تنوّع مستحضرات التجميل في هذا المجال على الاهتمام بخصائص ومزايا الحبوب في المجال التجميلي التي ما زال العديد منها يخضع لدراسات واختبارات في أشهر المختبرات التجميليّة حول العالم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-06-12
16:30 | 2022-06-11
16:00 | 2022-06-11
14:00 | 2022-06-11
11:00 | 2022-06-11
08:00 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website