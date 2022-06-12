27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد إنفاصلها عن بيكيه... هل شاكيرا على علاقة عاطفيّة بهذا الممثل؟
Lebanon 24
12-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تمض سوى أيام على انفصال المغنية العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، حتى بدأت الشائعات تطال الحياة الخاصة لشاكيرا والحديث عن علاقة جديدة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات بارتباط المغنية شاكيرا بالممثل العالمي كريس إيفانز، وذلك بعد متابعة الأخيرين بعضها البعض على "انستغرام".
Advertisement
وتم وضع حد للشائعات مبكرا بعد أن كسر نجم كابتن أميركا الصمت بشأن هذه المسألة مؤخرا، حيث سأل صحفي من Univision إيفانز عن قراره بمتابعة شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في حدث أقيم في مسرح إلكابيتان في هوليوود.
ليرد إيفامز "لم أقابلها قط، لكننى معجب كبير بها"، ثم سئل الممثل عما إذا كان مهتما بالظهور فى أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، فأجاب: "يا إلهى، سأكون محرجا جدا من الوقوف بجانبها".
وكان خبر انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم العالمى بيكيه قد أثار خلال الأيام الماضية الجدل، رغم عدم وضوح سبب الانفصال إلا أن معظم التكهنات أشارت إلى خيانة بيكيه لشاكيرا.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
13:10 | 2022-06-11
11/06/2022 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
14:20 | 2022-06-11
11/06/2022 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات عنيفة تهزّ مخيم شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات عنيفة تهزّ مخيم شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟
13:24 | 2022-06-11
11/06/2022 01:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ روسي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
كلامٌ روسي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
14:02 | 2022-06-11
11/06/2022 02:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:00 | 2022-06-12
نوال الزغبي تُلغي حفلها في مصر... ما السبب؟
02:00 | 2022-06-12
بطلة "عروس بيروت": "عاملة شفافي... وضعفانة" (فيديو)
23:00 | 2022-06-11
قمح وذرة وشوفان.. مكونات جديدة على مستحضرات التجميل
16:30 | 2022-06-11
مُجدداً ابنة هيفا وهبي داخل عيادة تجميل.. وهذا ما غيرته بشكلها (صور)
16:00 | 2022-06-11
مي عمر تضج أنوثة بفستان أسود جريء
14:00 | 2022-06-11
لورديانا تعلق على شائعة مقتلها
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
12/06/2022 17:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
12/06/2022 17:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
12/06/2022 17:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact