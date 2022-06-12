نوال الزغبي تُلغي حفلها في مصر... ما السبب؟

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وقالت نوال في تغريدة لها عبر موقع تويتر: "بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل.. أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر".ويأتي قرار نوال بعد أن كانت دار الأوبرا قد أصدرت قبل أيام بياناً بإلغاء حفل المطربة اللبنانية الذي كان مقرراً له يوم 20 حزيران الجاري على مسرح النافورة مع أوركسترا سفنكس بقيادة الدكتور هاني حسن، ولم تعلن أسباب التأجيل.ونفت نوال في تغريدة التأجيل، معلنة أن الحفل سيقام في موعده، وكتبت معلقة: للتوضيح: "حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله، ولا إلغاءه و ما زال في نفس التاريخ وأنا متحمسة جداً وأنتظركم".كما نفى مارسيل الزغبي شقيق نوال إلغاء الحفل أو تغيير الموعد، مؤكّدا أنّه سيقام في موعده الذي سبق الإعلان عنه.وقد أحدث هذا اللغط جدلاً بين الجمهور، لتعود نوال مساء السبت وتعلن عن إلغاء الحفل رسميًا.