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المرأة

ياسمين صبري في انتظار أحمد عز

Lebanon 24
12-06-2022 | 11:00
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نتظر ياسمين صبري إنهاء تدريبات احمد عز الخاصة بشخصيته الجديدة ضمن أحداث فيلم "صقر المحروسة" المقرر أن يجمعهما معاً لأول مرة في مشوارها الفني. لكن ما حقيقة تخلي أحمد عز عن المشروع، هذا ما سنكشف عنه من خلال نواعم. 
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العمل مستمر
قبل ساعات، فوجىء صناع فيلم "صقر المحروسة" بالكثير من الأخبار عن توقف التحضيرات الخاصة بالعمل وتخلي الجهة المنتجة عن المشروع نهائياً لضخامة الإنتاج، الأمر الذي نفاه كاتب العمل في تصريحاته الخاصة لنواعم، مؤكداً أن العمل ما زال قائماً والتحضيرات مستمرة بل بالعكس، فبطل الأحداث أحمد عز ينشغل حالياً بهذا الفيلم الضخم والمقرر البدء بتصويره خلال الفترة القادمة.

مشروع درامي
أما ياسمين صبري، فتنتظر إنهاء عز التدريبات الخاصة بفيلم "صقر المحروسة"، خاصة أنه سيجسد شخصية فارس من العصر الإسلامي ضمن أحداث العمل، لتبدأ تصوير مشاهدها حيث من المقرر أن يجمعهما قصة حب قوية ضمن الأحداث.

وعلى صعيد آخر، تصوير صبري مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الشادر" الذي تجسد من خلاله شخصية فتاة شعبية تعمل داخل شادر السمك.
 
(نواعم)
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