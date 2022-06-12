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المرأة
بعد غياب طويل.. راقصة مصرية تثير الجدل بحديثها عن الاعتزال والانتحار
Lebanon 24
12-06-2022
|
14:00
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خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر وبعد عودتها من فترة غياب طويلة، كشفت الراقصة صفوة عن مرورها بحالة اكتئاب خلال العامين الماضيين، الأمر الذي دفعها للتفكير في الانتحار.
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وقالت: "بعد العرض الأول لفيلم هي فوضى خرجت باكية ولم أعمل بالتمثيل لمدة خمس سنوات، وعدت من ستة أشهر فقط".
وأضافت: "خلال العامين الأخيرين فكرت في اعتزال التمثيل وفكرت في الانتحار، لكن شعرت برسائل من ربنا تقول لي هناك أمور جيدة ستحدث لك، وبالفعل انتهيت من مسلسل وأعمل على تحضير فيلم ومسلسل آخر".
ورداً على سؤال ما سبب تفكيرك في الانتحار؟ قالت: "شعوري بأن تاريخي الفني والأعمال التي قدمتها لا يحس بها أحد، والمفروض أن أكون واقفة على أرض صلبة بعد هذا المشوار، لكن أحياناً أكون في مكتب منتج ولكي يقلل من الأمور المادية يشير إلى غيابي عن الساحة الفنية لفترة طويلة".
وأضافت: "كأنني لم أقدم كل تلك الأعمال في السابق، وتكرار هذا الأمر أكثر من مرة مدمر، كما أن الأشخاص الذين كنت أحصل منهم على الدعم النفسي اختفوا من حولي فجأة".
(لها)
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