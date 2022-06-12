24
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
إجهاد الأم سبب لمشاكل الطفل السلوكية.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
12-06-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى باحثون من جامعة لايبزيغ الألمانية دراسة عن تأثير الضغوطات التي تتعرض لها الأم على نمو الأطفال خلال السنوات الـ 10 الأولى من حياتهم. وسعى البحث لتقييم العواقب طويلة المدى لإجهاد الأمهات على صحة الأطفال.
Advertisement
وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "دايلي ساينس" أن وجود أشقاء يقلل من تأثير إجهاد الأم، لكن ذلك لا يمنع من تعرّض الطفل لمشاكل سلوكية بسبب هذه الضغوط.
ووجد الباحثون أن الأمهات اللاتي عانين من مستويات عالية من التوتر، مثل: القلق، وفقدان الفرح، كن أكثر إبلاغاً عن حدوث مشاكل سلوكية لأطفالهن في سن 7 إلى 10 سنوات. ويبدأ هذا الإجهاد منذ مرحلة الحمل.
وأظهرت النتائج أن وجود بيئة تخفف التوتر يساعد على تقليل هذه المشاكل السلوكية، مثل المراكز الاجتماعية في الحي، أو أشقاء.
وتبين أن الأطفال الذين لديهم إخوة أو أخوات أكبر هم أقل تعرّضاً للمشاكل السلوكية، ويشير ذلك إلى كفاءة اجتماعية أعلى بفضل الأشقاء الأكبر سناً، لكنه لم يعدّل الآثار السلبية لضغط الأم على سلوك الطفل.
وقالت جوندا هيبربيث منسقة الدراسة: "من خلال التفاعل مع أشقائهم الأكبر سناً يطوّر الأطفال مهارات عاطفية أفضل، وينمّون القدرة على تبني منظور ومهارات لحل المشكلات، والتي ترتبط بكفاءة اجتماعية أعلى وفهم عاطفي". كما "قد يوفر وجود الأشقاء الأكبر سناً فرصاً للتعلم للآباء، الذين قد يطورون بالتالي توقعات مختلفة ومهارات أبوية أفضل".
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
11:28 | 2022-06-12
12/06/2022 11:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
06:00 | 2022-06-12
12/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)
Lebanon 24
نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)
01:04 | 2022-06-12
12/06/2022 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-06-12
بعد غياب طويل.. راقصة مصرية تثير الجدل بحديثها عن الاعتزال والانتحار
11:00 | 2022-06-12
ياسمين صبري في انتظار أحمد عز
08:00 | 2022-06-12
بعد إنفاصلها عن بيكيه... هل شاكيرا على علاقة عاطفيّة بهذا الممثل؟
05:00 | 2022-06-12
نوال الزغبي تُلغي حفلها في مصر... ما السبب؟
02:00 | 2022-06-12
بطلة "عروس بيروت": "عاملة شفافي... وضعفانة" (فيديو)
23:00 | 2022-06-11
قمح وذرة وشوفان.. مكونات جديدة على مستحضرات التجميل
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 01:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 01:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 01:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact