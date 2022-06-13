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المرأة

جينيفر لوبيز عن غنائها مع شاكيرا: أسوأ فكرة على الإطلاق

Lebanon 24
13-06-2022 | 05:00
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حقق عرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول ضجة هائلة عالميًا ولكن جينيفر لوبيز لم تكن سعيدة بمشاركة شاكيرا لها على المسرح.

عرض الفيلم الوثائقي Halftime من ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي يوم الثلاثاء الماضي، وكشفت فيه لوبيز عدم رضاها بأن تشاركها نجمة أخرى في العرض: "إنها أسوأ فكرة في العالم أن تدع فنانين يؤدون العرض معًا".
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وفي مشهد من الفيلم، تضيف جينيفر غاضبة: "لدينا 6 دقائق فقط. مسموح لنا بغناء 30 ثانية من كل أغنية، وإذا استغرقت دقيقة منا، فلا يبقى لنا سوى 5 دقائق. علينا أن نغني في بعض اللحظات وألا يقتصر العرض على الرقص فقط".

يظهر أيضًا في الفيلم، الذي يدور حول مسيرة جينيفر، مدير أعمالها بيني ميدينا الذي يقول: "في العادي، يعينون فنانًا واحدًا فقط لتأدية العرض ويستعين بضيف إذا أراد. ولكنه شيء مهين أن تجعل فنانتين لاتينيتين يؤديان عملًا من المعروف أن شخص واحد يقوم به".

أراد منظمي الحفل أن يدمجوا أغاني النجمتين معًا، ولكن في مشهد آخر من Halftime، تظهر جينيفر وهي تخطط للعرض بصحبة شاكيرا وتقول: "أود أن نقسم الـ12 دقيقة علينا بدلًا من الغناء معًا".

وتضيف مغنية On The Floor في الفيلم: "إذا أرادوا تعيين مؤديين، كان عليهم أن يطولوا من مدة العرض لتكون 20 دقيقة".
 
(في الفن المصري)

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