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المرأة

تغيّر واضح في ملامح وجه نادين الراسي.. شاهدوا كيف بدت في آخر ظهور لها (صور)

Lebanon 24
13-06-2022 | 02:09
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

 

وعلقت نادين على الصور قائلة: "عندما تشكر الله على كل شيء، سوف تفتح كل الابواب امامك".

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)


 
 

ولفت انتباه المتابعين التغير الواضح في ملامح وجه نادين، فمنهم من اعتبر انها قامت مؤخرا بعمليات تجميل ومنهم من اعتبر ان الصور خضعت للفوتوشوب. الا ان الجميع اثنوا على جمال نادين وعبروا عن حبهم لها.

 

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