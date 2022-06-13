نادين نسيب نجيم بتعليق غريب: مين متلي بتخرمش بثانية؟ (فيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وثقت فيه اجواء احتفالها مؤخراً بالمناولة الاولى لإبنتها هافين.

وارفقت نادين الفيديو بتعليق اعربت فيها عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة وحبها لإبنتها ومدى قدرتها على الدفاع عنها وحمايتها في حال فكر احدهم بأذيتها.

وكتبت نادين: "تؤبرني هل الضحكة و هل مشية و البراءة والشقار و الطياب الله يحميكي يا نور عيون ماما و يبعد عنك كل شر. أصلاً اذا جرّب الشرّ يقرّب صوبك حيخاف مني و يهرب يا مشحرّ بلا هل علقة من أصلا مين متلي بتخرمش بثانية بس حدا يقرب على ولادها".