قُبلة وأجواء رومنسية بين جيسيكا عازار وزوجها (صور)

لا تزال المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار تحتفل بالذكرى الأولى لدخولها القفص الذهبي مع زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.

ونشرت جيسيكا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام ظهرت فيها وهي تقبل زوجها وأمامهما قالب حلوى كتب عليه: "عام واحد".

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وكانت جيسيكا قد احتفلت سابقا بمرور الذكرى السنوية الأولى لزواجها وانتشرت فيديوهات وصور لها ولصوفان وهما يقطعان قالب الحلوى بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.