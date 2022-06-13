بعدما تألقت بالاحمر الناري في باريس.. هذا سعر فستان نانسي عجرم (صورة)

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لطالما كانت إطلالات النجمة نانسي عجرم جاذبةً للانتباه، ويبدو أن ذلك ما كان عليه الأمر أيضاً أثناء وجودها على مسرح الأولمبيا العريق، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أحيت حفلاً فنياً هناك.واختارت عجرم لهذه المناسبة فستاناً طويلاً باللون الأحمر دون أكمام، لكنه مزودٌ بكابٍ وحزامٍ باللون ذاته، وتميز بقصة (V)، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لمجموعة ربيع وصيف 2022.وقد وصل سعر هذا الفستان، الذي جاء من قماش الحرير إلى 5900 دولارٍ، بحسب الموقع الخاص بالمصمم.