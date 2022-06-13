تطورات في علاقة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي بعد انفصالهما.. الحب ينتصر؟

كشفت مصادر قريبة من الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أن مساعي الصلح التي قام بها بعض الأصدقاء المشتركين بينهما نجحت وأن الزوجين أصبحت علاقتهما جيدة جداً.وأكدت تلك الأخبار عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز لمتابعة زوجها الفنانة أحمد العوضي مرة أخرى على "إنستغرام". وكان الفنان أحمد العوضي، قد كشف تفاصيل الخلاف مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وتحدث عن تفاصيل لأول مرة.وقال العوضي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي أي زوجين طبيعيين".

وأكدت الفنانة المصرية بدرية طلبة، التي عملت مع ياسمين عبد العزيز في الكثير من الأعمال الفنية، حقيقة عودتهما، وكانت من أشد المدافعين عنها والداعمين لها في أزماتها.بدرية طلبة نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" تجمع الثنائي العوضي وياسمين، وعلقت عليها بتوجيه رسالة لعدد محدود من الأشخاص قائلة "رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الايد الواحدة".لتؤكد أنهم تسرعوا في إصدار الأحكام، والشماتة وإطلاق أحاديث أمليت عليهم دون أن يفكروا فيها بعقولهم، خاصة وأن الشجار وإلغاء المتابعة بين الثنائي دليل على أنهما يعيشان حياة صحية وطبيعية.