24
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نصائح للحفاظ على صحة شعرك وحمايته من أضرار الكلور في المسابح
Lebanon 24
13-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية فصل الصيف والذهاب المتكرر الى البحر، لا بدّ من حماية شعرك من أضرار الكلور الموجود بكثرة في مياه المسابح، إذ يقضي الكلور على الزيوت الطبيعية ويسبّب الجفاف والتكسر والحساسية في فروة الرأس، كما أن التعرّض الدائم للكلور قد يغيّر اللون الطبيعي للشعر ويفقده لمعانه.
Advertisement
إذا كنتِ من عشّاق البحر وترغبين في الحفاظ على شعر صحّي، عليك اتباع النصائح التالية:
- حافظي على شعرك جافاً وآمناً باستخدام القبّعة المخصّصة للسباحة.
- اغسلي شعرك جيداً بالمياه الحلوة قبل السباحة وبعدها للتخفيف من أضرار مادة الكلور قدر المستطاع.
- استخدمي الزيوت الطبيعية قبل السباحة مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتشكيل طبقة واقية للشعر، خاصة أن الكلور يهاجم الزيوت الطبيعية التي تغلّف الشعر ويجرّده منها فيصبح عُرضة للتكسّر والتقصف.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
02:35 | 2022-06-13
13/06/2022 02:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
02:15 | 2022-06-13
13/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
01:00 | 2022-06-13
13/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا: لهذا السبب انفصلت عن يوسف الخال!
Lebanon 24
نيكول سابا: لهذا السبب انفصلت عن يوسف الخال!
23:00 | 2022-06-12
12/06/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تقود يختاً... والجمهور يصفها بـ"حورية البحر" (صور)
Lebanon 24
كارلا حداد تقود يختاً... والجمهور يصفها بـ"حورية البحر" (صور)
08:36 | 2022-06-13
13/06/2022 08:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-06-13
فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لازمة صحيّة (صورة)
14:00 | 2022-06-13
احلام تغني لزوجها في شوارع ميلانو.. وملامح وجهها مختلفة (فيديو)
08:36 | 2022-06-13
كارلا حداد تقود يختاً... والجمهور يصفها بـ"حورية البحر" (صور)
08:00 | 2022-06-13
تطورات في علاقة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي بعد انفصالهما.. الحب ينتصر؟
06:15 | 2022-06-13
بعدما تألقت بالاحمر الناري في باريس.. هذا سعر فستان نانسي عجرم (صورة)
05:00 | 2022-06-13
جينيفر لوبيز عن غنائها مع شاكيرا: أسوأ فكرة على الإطلاق
فيديو
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
14:00 | 2022-06-13
14/06/2022 02:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
14/06/2022 02:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
14/06/2022 02:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact