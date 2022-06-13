Advertisement

المرأة

فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لازمة صحيّة (صورة)

Lebanon 24
13-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-961761-637907302266134886.jpg
Doc-P-961761-637907302266134886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة الشابة هايدي موسى عن تعرضها لأزمة صحية؛ نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

ونشرت هايدي موسى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة بدت فيها داخل المستشفى وهي تتلقى العلاج وعلّقت عليها بالدعاء بالشفاء قائلةً: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم".
Advertisement
 
 
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-13
11:00 | 2022-06-13
08:36 | 2022-06-13
08:00 | 2022-06-13
06:15 | 2022-06-13
05:00 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website