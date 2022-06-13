فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لازمة صحيّة (صورة)

كشفت الفنانة الشابة هايدي موسى عن تعرضها لأزمة صحية؛ نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.



ونشرت هايدي موسى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة بدت فيها داخل المستشفى وهي تتلقى العلاج وعلّقت عليها بالدعاء بالشفاء قائلةً: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم".

Advertisement

(لها)