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المرأة

"قمر" كوالدتها... ابنة رضوى الشربيني أصبحت شابة وشبه كبير بينهما (صورة)

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:00
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احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بتخرج ابنتها "تمارا" في المدرسة، ونشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعهما معاً من الحفل.
وعبرت الشربيني عن فرحتها الشديدة بابنتها، من خلال تعليقها على الصورة، كاتبة: "أول يوم دخلتها المدرسة فيه مكنتش فاهمة إنها هتكبر بسرعة كده وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج، أول شهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بإذن الله، معاكي وفي ضهرك لحد ما تبقي اللي إنتي عايزاه، مبروك يا نور عيني، بحبك".
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وحرص الجمهور على تقديم التهاني للإعلامية المصرية بتخرج ابنتها، كما انهالت عليها التعليقات التي تؤكد الشبه الكبير بينها وبين ابنتها "تيا".
وكان أول ظهور لـ"تيا" ابنة رضوى الشربيني معها، في مارس الماضي، خلال تكريم والدتها في ملتقى "She can"، لرائدات الأعمال بالجامعة الأميركية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط، لاستلام درع تكريمها باعتبارها الإعلامية الأكثر تأثيرًا.

 
 
(زهرة الخليج)

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