27
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
33
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"قمر" كوالدتها... ابنة رضوى الشربيني أصبحت شابة وشبه كبير بينهما (صورة)
Lebanon 24
14-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بتخرج ابنتها "تمارا" في المدرسة، ونشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعهما معاً من الحفل.
وعبرت الشربيني عن فرحتها الشديدة بابنتها، من خلال تعليقها على الصورة، كاتبة: "أول يوم دخلتها المدرسة فيه مكنتش فاهمة إنها هتكبر بسرعة كده وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج، أول شهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بإذن الله، معاكي وفي ضهرك لحد ما تبقي اللي إنتي عايزاه، مبروك يا نور عيني، بحبك".
Advertisement
وحرص الجمهور على تقديم التهاني للإعلامية المصرية بتخرج ابنتها، كما انهالت عليها التعليقات التي تؤكد الشبه الكبير بينها وبين ابنتها "تيا".
وكان أول ظهور لـ"تيا" ابنة رضوى الشربيني معها، في مارس الماضي، خلال تكريم والدتها في ملتقى "She can"، لرائدات الأعمال بالجامعة الأميركية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط، لاستلام درع تكريمها باعتبارها الإعلامية الأكثر تأثيرًا.
(زهرة الخليج)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
16:02 | 2022-06-13
13/06/2022 04:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
00:16 | 2022-06-14
14/06/2022 12:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
00:37 | 2022-06-14
14/06/2022 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
12:56 | 2022-06-13
13/06/2022 12:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
13:31 | 2022-06-13
13/06/2022 01:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-06-14
في أول حوار لها... آمبير هيرد: جوني ديب رائع ومحبوب!
09:17 | 2022-06-14
كوليت الحلاني احتفلت بعيد ميلاد والدتها (صورة)
08:00 | 2022-06-14
بعد اتهامها الممرضات بسرقة مجوهراتها... هذه الاعلامية تعتذر!
02:00 | 2022-06-14
هنا الزاهد تتعرض للتحرش... نشرت فيديو كشفت فيه هوية المتحرش!
00:30 | 2022-06-14
للوقاية من الشيخوخة.. اتبع هذه النصائح!
16:00 | 2022-06-13
فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لازمة صحيّة (صورة)
فيديو
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
14:00 | 2022-06-13
14/06/2022 18:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
14/06/2022 18:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
14/06/2022 18:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact