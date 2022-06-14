27
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
33
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد اتهامها الممرضات بسرقة مجوهراتها... هذه الاعلامية تعتذر!
Lebanon 24
14-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن خجلها بعد التحقق من تواجد مجوهراتها مع مساعدتها.
وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “إذا كان الاعتذار ثقيلاً على نفسي، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضاً ذكرت بالأمس إني تعرضت لسرقة مصوغاتي أثناء إصابتي بغيبوبة إثر محاولتي الانتحار، وقد مررت ليلتها بـ٣ مستشفيات، المستشفى الجوي، ثم معهد السموم، ثم حجزت -حوالي يوم- بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الجنزوري بمصر الجديدة.. اليوم أبلغتني مساعدتي أن الممرضات سلموها المصوغات قبل دخولي قسم الرعاية المركزة!”.
Advertisement
وتابعت: "أعتذر -جداً- على سوء ظني، وأرجو أن يقبل اعتذاري فريق التمريض بالمستشفيات السابق ذكرها بشكل خاص، وكل ممرضات مصر بشكل عام..أنا آسفة جداً وفي غاية الخجل من نفسي".
وكانت قد كتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة سرقوها، بس الأطرف اني أول ما فقت قالولي عايزين نأخذ معاكي صورة.
(صدى البلد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
16:02 | 2022-06-13
13/06/2022 04:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
00:16 | 2022-06-14
14/06/2022 12:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
00:37 | 2022-06-14
14/06/2022 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
12:56 | 2022-06-13
13/06/2022 12:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
13:31 | 2022-06-13
13/06/2022 01:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-06-14
في أول حوار لها... آمبير هيرد: جوني ديب رائع ومحبوب!
09:17 | 2022-06-14
كوليت الحلاني احتفلت بعيد ميلاد والدتها (صورة)
05:00 | 2022-06-14
"قمر" كوالدتها... ابنة رضوى الشربيني أصبحت شابة وشبه كبير بينهما (صورة)
02:00 | 2022-06-14
هنا الزاهد تتعرض للتحرش... نشرت فيديو كشفت فيه هوية المتحرش!
00:30 | 2022-06-14
للوقاية من الشيخوخة.. اتبع هذه النصائح!
16:00 | 2022-06-13
فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لازمة صحيّة (صورة)
فيديو
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
14:00 | 2022-06-13
14/06/2022 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
14/06/2022 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
14/06/2022 18:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact