زوجة باسم ياخور تعلّق بوستر مسلسله الجديد... وردّه غير متوقع!

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تعتبر علاقة النجم السوري باسم ياخور وزوجته الكاتبة رنا الحريري من العلاقات المميزة على السوشال ميديا حيث انهما دائماً ما يتبادلان المزاح على منشورات بعضهما البعض بجو من الفكاهة والمرح.ولم يخل المنشور الذي أعلن فيه باسم ياخور عن عمله الجديد للموسم الرمضاني المقبل 2023 " العربجي" من المزاح بينه وبين زوجته رنا.ومع نشر باسم بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث ظهر فيه بقميص ممزق ويحمل سيفاً حتى بادرت زوجته رنا للتعليق على الصورة: "حبيبي كأنه مشقوق قميصك، جيبه معك لخيطلك ياه".