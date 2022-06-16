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المرأة

زوجة باسم ياخور تعلّق بوستر مسلسله الجديد... وردّه غير متوقع!

Lebanon 24
16-06-2022 | 05:00
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تعتبر علاقة النجم السوري باسم ياخور وزوجته الكاتبة رنا الحريري من العلاقات المميزة على السوشال ميديا حيث انهما دائماً ما يتبادلان المزاح على منشورات بعضهما البعض بجو من الفكاهة والمرح.

ولم يخل المنشور الذي أعلن فيه باسم ياخور عن عمله الجديد للموسم الرمضاني المقبل 2023 " العربجي" من المزاح بينه وبين زوجته رنا.
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ومع نشر باسم بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث ظهر فيه بقميص ممزق ويحمل سيفاً حتى بادرت زوجته رنا للتعليق على الصورة: "حبيبي كأنه مشقوق قميصك، جيبه معك لخيطلك ياه".
 
ليرد باسم على تعليق زوجته بتعليق قال فيه: "هههه عأساس بتعرفي تخيطي".
 


ونال تعليقا باسم وزوجته تفاعلاً واسعا من قبل الجمهور حيث أبدى الجميع إعجابهم بالروح المميزة بين الزوجين وروح المرح والدعابة بينهما.
 
(سيدتي)
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