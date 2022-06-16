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المرأة

بعد انفصالها عن بيكيه... شاكيرا ترقص "بحرارة" مع نجم عالمي شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
16-06-2022 | 03:46
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بعد انفصالها عن زوجها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من برنامج Dancing with myself الذي تشارك في لجنة تحكيمه، حيث طلبت من النجم الأميركي نيك جوناس مشاركتها الرقص.

 

وبعد انتهاء وصلة رقص الثنائي، سألت شاكيرا جوناس: "هل أنت متأكد من أنك من الولايات المتحدة ولست من كولومبيا؟"، في إشارة إلى براعته في الرقص.

 

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A post shared by Shakira (@shakira)


 

وفي سياق متصل، أطلّت الفتاة المتهمة بإقامة علاقة مع بيكيه، في برنامج "سوشيليت" الإسباني تحت اسم "سي إم" لتدافع عن نفسها، حيث نفت التّهم الموّجهة إليها بخيانة بيكيه لشاكيرا معها، مؤكدةً: "أصبحت جزءاً من القصة من دون علمي، ولم أتخيل يوماً أن أكون في هذا المكان وأن تظهر معلوماتي الشخصية إلى العلن". وأضافت: "أنا لا أعرف جيرارد بيكيه أبداً، لقد ربطوني به لأن وسائل الإعلام لا تعرف هوية الفتاة الحقيقية. أنا مجرد فتاة أقدّم امتحاناتي الجامعية حالياً ولا أتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسي، وهذا ما دفعني للخروج عن صمتي".

 

المصدر: لها
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