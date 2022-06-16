Advertisement

المرأة

بعد تعرّضها لعضة كلب.. الممثلة تكشف عن حالتها الصحية وهذا ما نشرته (صورة)

Lebanon 24
16-06-2022 | 07:45
A-
A+
Doc-P-962699-637909839418465914.jpg
Doc-P-962699-637909839418465914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة لها لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لعضة كلب في أماكن حساسة من جسمها، كما وصفتها منذ أيام، حيث بدت في الصورة وقد ظهرت علامات التعب على وجهها. 
Advertisement
 
 
وأكدت رحمة انها لا تزال تتابع تلقي العلاج عن طريق الحقن. 

وتصدّرت رحمة حسن في الأيام الأخيرة "تريند" محركات البحث على موقع "غوغل" بعد تعرضها لعضة كلب، ونشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة للتطعيمات التي أخذها الكلب الذي عضها، وعلّقت عليها قائلةً: "دي صور لتطعيمات الكلب، الحمد لله طلع مش مسعور".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-17
15:30 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
11:00 | 2022-06-17
08:25 | 2022-06-17
08:00 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website