بعد تعرّضها لعضة كلب.. الممثلة تكشف عن حالتها الصحية وهذا ما نشرته (صورة)

نشرت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة لها لطمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لعضة كلب في أماكن حساسة من جسمها، كما وصفتها منذ أيام، حيث بدت في الصورة وقد ظهرت علامات التعب على وجهها.

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وأكدت رحمة انها لا تزال تتابع تلقي العلاج عن طريق الحقن.



وتصدّرت رحمة حسن في الأيام الأخيرة "تريند" محركات البحث على موقع "غوغل" بعد تعرضها لعضة كلب، ونشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة للتطعيمات التي أخذها الكلب الذي عضها، وعلّقت عليها قائلةً: "دي صور لتطعيمات الكلب، الحمد لله طلع مش مسعور".