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المرأة

4 عادات بسيطة تملأ زواجك بالسعادة

Lebanon 24
16-06-2022 | 16:00
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السعادة هدف الجميع، هذا يجعلها تبدو صعبة المنال، لكنّ جزءاً كبيراً من السعادة يعتمد على العادات اليومية التي تحقق الشعور بالرضى والامتنان.
 
عبر بعض التغييرات البسيطة في عاداتك اليومية، يمكنكِ الحصول على حياة زوجية مليئة بالسعادة.
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تابعي القراءة وتعرفي إلى 4 عادات بسيطة تملأ زواجك بالسعادة.
 
1- استخدمي مصطلحات لطيفة ورومانسية
اجعلي الكلمات اللطيفة والرومانسية على لسانك دائماً مع زوجك، فعلى الرغم من بساطة الكلمات لكن لها فعل السحر على علاقتك بزوجك.
المصطلحات اللطيفة والرومانسية تشعر زوجك بحبك له، ما ينعكس على تعامله معكِ، فيسود بينكما أسلوب لطيف ورومانسي يجعلكما أكثر سعادة.
 
2- أكثري من الضحك
الضحك يجلب السعادة، ويخفف من ضغوط الحياة، ويخلق ألفة بينك وبين زوجك، اضحكي مع زوجك على مواقف تعرضتما لها، أو من أجل إذابة الحواجز بينكما، أو حتى على الاختلافات بين شخصية كل منكما.
الضحك والمرح يملأ حياتك الزوجية بالسعادة، ويجعلكما أكثر راحة في التعامل معاً.
 
3- الإيماءات العاطفية
الإيماءات العاطفية أو التواصل الحميمي ليس من الضروري أن يكون العلاقة الحميمة، فالإيماءات العاطفية يمكن أن تكون في لمسات حانية أو قبلة سريعة أو عناق يشعر زوجك بالحنان ويعزز القرب بينكما.
إذا لم تكوني معتادة على إظهار الحميمية لزوجك، فابدئي بقبلة صغيرة أو لمسة حانية، وسوف تدفعك النتيجة إلى الاستمرار في إظهار حنانك الذي يزيد شعوركما بالسعادة.
 
4- خصصي وقتاً لكما
قضاء وقت جيد مع زوجك بمفردكما دون عوامل تشتيت مثل الأطفال أو الأجهزة، يعزز علاقتكما، ويجعلكما أكثر انسجاماً وتفاهماً، وبالتالي أكثر سعادة.
خصصي وقتاً لكما كل يوم ولو لدقائق، وليكن وقت شرب القهوة في الصباح قبل استيقاظ الأطفال، أو ربع ساعة قبل النوم. وخططي لوقت أطول معاً كل أسبوع، ولا تنسي التخطيط لإجازات خاصة لكما، ولتكن مرتين في العام، من أجل الحفاظ على السعادة في زواجك.
المصدر: نواعم
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