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المرأة

على الرغم من انها في الـ 64 من عمرها.. سميرة سعيد تبدو كصبية في العشرينات شاهدوا الصور

Lebanon 24
17-06-2022 | 05:00
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نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها على انستغرام جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة شبابية أنيقة ، حيث ارتدت جامبسوت باللون الفوشيا.

 

وقد تفاعل المتابعون مع صور سعيد، وانهالت عليها التعليقات المُثنية على إطلالتها الجميلة والشبابية. كما طلب منها المتابعون، محاولة إصدار عمل فني جديد، لشدة إعجابهم بأغانيها المميزة.

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A post shared by Samira Said (@samirasaid)


 
 

يُذكر ان سعيد هي من مواليد عام 1958 أي انها تبلغ الـ 64 من عمرها.

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