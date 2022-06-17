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المرأة

ظهرت بملابس ضيقة: نوال الزغبي تتعرّض للانتقاد.. والمتابعون: "شو لابسة؟" (صورة)

Lebanon 24
17-06-2022 | 04:18
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نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيهال ببنطال من الجلد باللون البني و"توب" مكشوفة الصدر باللون البيج.

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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)

 

 
 

وانهالت العليقات على الصورة، فبعض المتابعين أثنوا على جمال نوال وأناقتها، في حين انتقدها آخرون. ومن بين التعليقات: "شو لابسة، "مش حلو".

 

إلى ذلك، نفت الزغبي ما يتم تداوله عن لسانها حول شماتتها بإلغاء حفل سعد لمجرد في العراق بعد الغاء حفلها في مصر.

 

واعادت نوال نشر تغريدة منسوبة إليها حول الموضوع وارفقتها بتعليق غاضب جاء فيه: " هيدا تزوير !!! واللي عامل هيدي الحركة شخص فعلا مريض ونفس اللي عم يزوّر حقايق حفل دار الاوبرا!!! ما رح تقدروا تأثروا على مسيرتي الكبيرة !!!واخلاقكن الوسخة واضحة لكل العالم.. الكل بيشهد إحترامي وتقديري لكل زملائي الفنانيين ومش انا اللي بشمت. ما بيصح إلاّ الصحيح.الله يخلصنا منكن".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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