3 أدوات تحتاجين إليها لتحسين التواصل مع زوجك

Advertisement

التواصل الجيد بين الزوجين، من أهم مقومات نجاح الزواج، فكيف يستمر طرفين في علاقة، بينما لا يستطيعان التفاهم وتبادل الأفكار والمشاعر بأسلوب صحي؟وقد تبوء محاولات التواصل مع زوجك بالفشل، بينما يتوقف نجاح التواصل بينكما على بعض الأدوات البسيطة التي من شأنها تنظيم عملية التواصل، وتوفير الظروف والأساليب المثالية التي تضمن تواصل صحي ناجح.تابعي القراءة وتعرفي إلى 3 أدوات يمكن أن تساعدك في التواصل الصحي الناجح مع زوجك.1- أداة الوقت المناسبفتح باب النقاش مع زوجك وهو يشعر بالإرهاق فور عودته من العمل، أو يشعر بالإحباط نتيجة مشكلة ما، أو يشعر بالجوع أو النعاس، هو بمثابة اختيار الوقت المثالي لنشوب معركة زوجية.لذا فاختيار الوقت المناسب للتواصل مع زوجك هو مفتاح التواصل الناجح. اختاري وقتاً يشعر فيه زوجك بالراحة والاسترخاء، ويتمتع بصحة ومزاج جيد، ثم ابدئي بالتواصل معه بلطف، سوف تجدينه يتمتع باللطف والصبر في هذه الأوقات.2- أداة إيقاف الجدالفي بعض الأحيان يكون من الحكمة عدم الرد، لأن الحديث يكون عبارة عن كلام مرسل يجذب الطرفين إلى الجدال وحسب، والجدال قد يتطور إلى مشكلة كبيرة يصعب حلها.لذا إذا وجدتِ أن زوجك يدفعكِ نحو الجدال، فلا تتسرعي في الرد، واطلبي منه عدم الدخول في جدال، والتركيز على جوهر المشكلة، واسأليه إذا كان بحاجة إلى هدنة للتوقف وإعادة ترتيب أفكاره، ثم العودة لنقاش صحي وناضج.3- أداة التوقفالتوقف عن التواصل أداة ومهارة مهمة يجب استخدامها عند الشعور بأن المحادثة تخرج عن السيطرة.عندما تشعرين بأن النقاش مع زوجك بدأ يخرج عن السيطرة، اطلبي منه التوقف فوراً، وأخذ هدنة لاستعادة الهدوء وترتيب الأفكار، ثم حاولي التفكير بتوازن ونضج، ومن ثم يمكنكما استئناف المحادثة بهدوء وحكمة.