6 نصائح لعلاج الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تؤرق حياة المرأة، ويرجع وجودها حول العينين إلى العديد من الأسباب التي تشمل الوراثة، أو استخدام منتجات خاطئة، أو عدم كفاية النوم، أو غيرها من العوامل.



إليك روتيناً للعناية بالبشرة لعلاج الهالات السوداء:

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1 . المكياجإذا كانت لديك دوائر داكنة، فابتعدي عن استخدام مكياج العيون المقاوم للماء، مثل: الماسكارا وأقلام الكحل طويلة الأمد، إذ لن ترغبي في إتلاف منطقة العينين الرقيقة، أو شد الجلد من دون داعٍ أثناء إزالتها، واستخدمي خافي عيوب كريمي، وبودرة التثبيت فقط.2 . التنظيف جيداًقبل النوم، نظفي المنطقة حول العينين، ويعد التنظيف المنتظم أمراً مهماً في هذه المنطقة، وضعي في اعتبارك دائماً إزالة المكياج بشكل صحيح من منطقة أسفل العينين، نظراً لأن الجلد حول العينين رقيق، واستخدمي منظفاً زيتياً لطيفاً، ويمكنكِ أيضاً فرك 4 قطرات من زيت اللوز لإزالة المكياج من تحت عينيك.بعد ذلك، استمري في استخدام منظف رغوي لطيف على العينين، للتخلص من بقايا المكياج نهائياً، ثم تجفيف المنطقة بواسطة منشفة ناعمة أو مناديل ورقية.3 . الكمادات الباردةالكمادات الباردة نتائجها رائعة على منطقة تحت العين، ضعيها 10 دقائق تقريباً على منطقة تحت العين، وإذا كان لديكِ قناع للعين أو كرات ثلجية، فقومي بتبريدها لفترة من الوقت، ووضعها على منطقة أسفل العين لتهدئة المنطقة. ويمكنك، أيضاً، صنع كيس الثلج الخاص بكِ عن طريق لف الثلج المسحوق بقطعة من الشاش، فهذا سيقلل البقع الداكنة تحت العينين.4 . مصل العينضعي مصل عين يحتوي على مادة الكافيين، فمن المعروف أن هذه المادة تقلل تصبغ ورؤية الأعصاب الزرقاء المتضخمة على الجزء السفلي، ما يعطي مظهرها الداكن.ضعي قطرتين منه، واضغطي برفق على العينين. ويمكنكِ صنع مصل عينيكِ عن طريق خلط القهوة المطحونة في هلام الصبار مع ملعقة صغيرة من ماء الورد. اتركي المزيج منقوعاً طيلة الليل، ثم صفيه بقطعة قماش ناعمة واسكبيه في زجاجة قطارة، في اليوم التالي. وسيعمل هذا المصل مثل السحر لعلاج الهالات السوداء، ويمكن استخدامه لمدة 15 يوماً عند تخزينه في الثلاجة.5 . الحليب الباردفي هذه الخطوة، خذي قطعتين من القطن واغمسيهما في الحليب البارد، وضعي اللاصقات على عينيك وانتظري لمدة 5-6 دقائق. لن يعالج الاستخدام المنتظم للحليب البارد الهالات السوداء فحسب، بل سيهدئ البشرة ويرطبها أيضاً. ويعمل حمض اللاكتيك الموجود في الحليب كمقشر لطيف مثالي لمنطقة العينين، وتوفر خصائص الترطيب الموجودة في الحليب كمية جيدة من الترطيب للبشرة الحساسة.6 . تدليك العينستكون الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة الليلي هي تدليك العين بلطف، اخلطي زيت جوز الهند وزيت اللوز وكبسولة فيتامين (هـ) معاً، ودلكي هذا الزيت بلطف بحركة دائرية حول العينين من الداخل إلى الخارج، واتركيه في الثلاجة مع الاستخدام يومياً للتخلص من الهالات.