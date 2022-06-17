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المرأة
للحامل.. ممارسة الرياضة تقلل احتمال إصابتك باكتئاب ما بعد الولادة
Lebanon 24
17-06-2022
|
16:00
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تشير الأبحاث إلى أن نحو 13% من الأمهات يصبن باكتئاب ما بعد الولادة، وهو ما يترتب عليه تأثيرات كبيرة في حياة الأم وطفلها، ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بتوعية الأمهات ومساعدتهن على تخطي اكتئاب ما بعد الولادة.
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دورية جورنال أوف ذا أميركان فيزيكال ثيرابي نشرت نتائج دراسة أسترالية أجراها فريق بحثي من جامعة ملبورن الأسترالية، تشير إلى أن توعية الأمهات بمرض اكتئاب ما بعد الولادة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، يقلل احتمال إصابتهن باكتئاب ما بعد الولادة.
الدراسة شملت مجموعة من السيدات الحوامل، تمت متابعتهن قبل وبعد الحمل، ودراسة تأثير ممارسة الرياضة على نسبة إصابتهن باكتئاب ما بعد الولادة، لما للرياضة من آثار إيجابية على الجسم والعقل، تؤدي إلى تحسن الحالة النفسية للشخص عموماً.
وأوصى الباحثون الأمهات الحوامل بضرورة قراءة معلومات كافية عن اكتئاب ما بعد الولادة، والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، للوقاية من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، أو على الأقل التخفيف من شدة الاكتئاب في حالة الإصابة.
المصدر: نواعم
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