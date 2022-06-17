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المرأة

فنانة معروفة تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها.. بدت نسخة عن نادين نسيب نجيم! (صورة)

Lebanon 24
17-06-2022 | 23:00
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نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وفاجأت امل المتابعين بلوك جديد حيث ظهرت بالشعر الطويل المجعد في جلسة تصوير على البحر.

 

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)


 
 

وارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي.

 

وانهالت التعليقات الُمثنية على جمال أمل، الا ان بعض المتابعين اعتبر انها بدت في الصورة نسخة طبق الأصل عن الممثلة نادين نسيب نجيم. ما رأيكم؟

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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