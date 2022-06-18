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المرأة
ريم البارودي: شقيقتي أُصيبت بـ"كورونا" وعائلتي كلها مخالطة
Lebanon 24
18-06-2022
|
05:00
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كشفت الفنانة ريم البارودي من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا، مؤكدةً أن العائلة جميعها أصبحت مخالطة، وفي انتظار نتيجة التحاليل.
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(لها)
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