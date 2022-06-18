Advertisement

المرأة

جنيفير لوبيز تكشف عن تعرضها للتعنيف والضرب من قبل والدتها

Lebanon 24
18-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-963243-637911378972764867.PNG
Doc-P-963243-637911378972764867.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدَّثت النجمة الأميركية، جنيفير لوبيز، عن علاقتها المعقدة بوالدتها، لوب رودريغيز، مدعية أنها تعرضت للضرب والمعاملة القاسية عندما كانت طفلة صغيرة.

وكشفت نجمة البوب، البالغة من العمر 52 عاما، أسرارا مثيرة عن حياتها الشخصية في فيلمها الوثائقي الجديد Halftime، الذي يبث على منصة "نيتفلكس" العالمية، قائلة في أحد المشاهد: "لقد فعلت "رودريغيز" ما كان عليها فعله للبقاء على قيد الحياة، هذا ما جعلها شخصية قوية، لكن قاسية.. لقد ضربتني بقوة".
Advertisement

من جهة أخرى، لم تنفِ رودريغيز، البالغة من العمر 76 عاما، ادعاءات ابنتها، إذ اعترفت في الفيلم نفسه أنها كانت قاسية مع ابنتها جنيفير وشقيقتيها ليزلي وليندا، وقالت: "كانت لدي توقعات عالية بشأنهن.. لم يكن ليكون انتقادا، كان فقط لأبين لهن أنهن قادرات على فعل ما هو أفضل".

وأضافت الأم أن جينيفر جعلتها تعيش أصعب أيام حياتها، مشيرة أنهما كانتا تتجادلان بعنف وغضب في أغلب الأحيان.

ويبدو أن العنف لم يكن السلاح المناسب للتعامل مع جي لو، التي قررت الهروب من المنزل في سن الـ18 بسبب الخلافات المتكررة مع والدتها بشأن مستقبلها، فقد كانت والدتها محبطة من أدائها الدراسي، بينما كانت هي مشتتة بسبب حبها للرقص.

واعترفت المغنية قائلة: "كانت أمي تخبرني إذا كنت أود العيش في المنزل يتوجب على أن أحصل على تعليم جيد، وفي إحدى الليالي دخلنا في خلاف سيء وغادرت المنزل على الفور".

من جهتها، صرحت رودريغيز أنها أرادت لبناتها الثلاث الحصول على تعليم جيد، حتى لا يعتمدن على الرجال، قائلة: "كنت بعيدة كل البعد عن الأم المثالية..الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله دائما، هو أن كل ما فعلته، فعلته من أجل مصلحتهن."
 
(فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-18
14:00 | 2022-06-18
09:25 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
05:00 | 2022-06-18
04:24 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website