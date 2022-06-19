دينا الشربيني تُحدث ضجة بآخر ظهور لها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الممثلة المصرية دينا الشربيني مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بمكياج قوي وبإطلالة جريئة أحدثت ضجة بين متابعيها.

وظهرت دينا بـ "كروب توب" باللون الفضي فوقه كارديغان باللون الأسود، ولم يتضح ماذا كانت ترتدي في الجزء السفلي إذا كانت تنورة أم بنطلون لكن ظهر طرفه غير مستقيم بقطعات جانبية.

واعتمدت دينا على الألوان الترابية في المكياج، وتزينت بأكسسوارات ذهبية كبيرة الحجم.