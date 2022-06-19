Advertisement

المرأة

دينا الشربيني تُحدث ضجة بآخر ظهور لها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
19-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-963430-637912029127585897.png
Doc-P-963430-637912029127585897.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة المصرية دينا الشربيني مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بمكياج قوي وبإطلالة جريئة أحدثت ضجة بين متابعيها.

 

وظهرت دينا بـ "كروب توب" باللون الفضي فوقه كارديغان باللون الأسود، ولم يتضح ماذا كانت ترتدي في الجزء السفلي إذا كانت تنورة أم بنطلون لكن ظهر طرفه غير مستقيم بقطعات جانبية.

 

Advertisement

A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy)


 

واعتمدت دينا على الألوان الترابية في المكياج، وتزينت بأكسسوارات ذهبية كبيرة الحجم.

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-19
11:00 | 2022-06-19
08:00 | 2022-06-19
04:17 | 2022-06-19
03:33 | 2022-06-19
02:34 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website