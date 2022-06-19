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المرأة

بعد انفصالها عن زوجها السعودي.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بفستان جريء جداً والجمهور : الله يهديكي (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2022 | 00:51
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أحيت الفنانة ليلى إسكندر حفلا مساء أمس السبت في جدة.

 

ونشرت ليلى فيديوهات من الحفل على حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيها الجدل.

 

فقد ارتدت فستانا أسود طويلا ومكشوف الظهر اعتبره العديد من المتابعين جريئا جدا.

 

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A post shared by Layla Iskandar (@layla_iskandar)


 
 

وانهالت التعليقات على منشورات ليلى، فمنهم من اعتبر انها بدت جميلة وأنيقة، في حين انتقدها البعض الآخر. ومن بين هذه التعليقات: " الله يهديكي"، "الله يرحمنا برحمته والله هذا ماهو لبسنا"، "وش ذا الفستان الله يصلحك".

 

وكانت ليلى انفصلت مؤخرا عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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