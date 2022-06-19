بجمبسوت أحمر ضيق.. نانسي عجرم ترقص بإثارة ودلع في الأردن شاهدوا الفيديو

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا ضخما أمس السبت في الأردن حيث غنت أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور.

وأحدثت نانسي ضجة بإطلالتها، حيث ارتدت "جمبسوت" براقا وضيقا باللون الأحمر، ونسقت معه حذاء باللون الأحمر. واعتمدت تسريحة الشعر المجعد.

وانتشرت عدة فيديوهات لنانسي من الحفل، وظهرت في إحداها وهي ترقص بإثارة ودلع.