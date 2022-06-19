فازت باللقب عام 2007.. ملكة جمال لبنان السابقة بظهور نادر مع زوجها الوسيم (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم صورة عبر خاصية الستوري ظهرت فيها برفقة زوجها رمزي ديب في إحدى المناسبات الاجتماعية.

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نادين انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2007، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في العام نفسه.

بعد حصولها على اللقب الجمالي دخلت نادين مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأدوار التمثيلية، كما شاركت في تقديم البرامج وخاضت أولى تجاربها في مجال تقديم البرامج من خلال برنامج The Voice في موسمه الأول والثاني في عام 2012، وقدمت فيه فقرة مواقع التواصل الاجتماعي.

عام 2016 تزوجت من الشاب رمزي ديب وهي تعمل حالياً في مجال الأعمال.