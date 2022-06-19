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المرأة

أظهرها ببطن منتفخ.. هذا هو سعر فستان اليسا الأبيض الذي ارتدته في موسم جدة (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2022 | 04:17
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شاركت الفنانة اليسا بحفل في السعودية وذلك ضمن فعاليات موسم الجدة بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرّد.

 

وتألقت إليسا بفستان باللون الابيض، من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب، مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم يليق بملامحها.

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A post shared by Elissa (@elissazkh)


 
 

فستان اليسا نال اعجاب الجمهور الذين سارعوا للبحث عن سعره، حيث تبيّن ان سعره يصل إلى الـ 1645 دولار، بحسب موقع بيعه.

 

الا ان الفستان عرض اليسا للانتقادات إذا أظهرها ببطن منتفخ.

 

 
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