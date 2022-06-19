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المرأة

آمبر هيرد: صديقات ديب السابقات خائفات من ردة فعله العنيفة

Lebanon 24
19-06-2022 | 11:00
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أثارت النجمة الأميركية آمبر هيرد الجدل مجددا، وذلك في تصريحاتها الأخيرة حول أن صديقات جوني ديب السابقات، قد يكنَّ خائفاتٍ جدا من ردة فعله العنيفة، حال تقدمهن باتهامات إساءة معاملة والعنف ضد نجم فيلم "قرصان البحر الكاريبي".
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وقالت هيرد في مقابلتها على قناة "إن بي سي" ليلة الجمعة، ردا على سؤال حول سبب كونها الوحيدة من صديقات جوني ديب السابقات التي اتهمته علنا بالعنف: "انظري ماذا حدث لي عندما تقدمت بشكوى".

وألمحت بطلة فيلم "أكوامان" أنه في لحظة دراماتيكية من المحاكمة، شهدت عارضة الأزياء كيت موس أن صديقها السابق ديب، لم يكن عنيفا معها أبدا عندما تواعدا في التسعينيات، في تشكيك واضح لشهادة كيت من قبل آمبر.

وخلال المقابلة، قالت هيرد إنها ما زالت تحب جوني ديب، وتعهدت بالالتزام بشهادتها وقالت إن التحدث علنا عن العنف الجنسي كان "أكثر الأشياء رعبا وتخويفا".

من جانبه؛ أصدر فريق نجم هوليوود جوني ديب بيانا حول المقابلة قائلا: "من المؤسف أنه بينما يتطلع جوني للمضي قدما في حياته، تعود المدعى عليها وفريقها إلى تكرار وإعادة تصوير وإعادة التقاضي بشأن الأمور التي تم تحديدها بالفعل، من قبل المحكمة، وحكم صدر بشكل لا لبس فيه من قبل هيئة محلفين لصالح جوني.

ورد فريق هيرد ببيان خاص بهم، قائلين: "إذا كان لدى ديب أو فريقه مشكلة في هذا الأمر، فإننا نوصي جوني نفسه بالجلوس مع سافانا جوثري لمدة ساعة والإجابة عن جميع أسئلتها".
 
(فوشيا)
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