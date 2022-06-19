نصائح للحفاظ على صحة شعرك وحمايته من أضرار الكلور في المسابح

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مع بداية فصل الصيف والذهاب المتكرر الى البحر، لا بدّ من حماية شعرك من أضرار الكلور الموجود بكثرة في مياه المسابح، إذ يقضي الكلور على الزيوت الطبيعية ويسبّب الجفاف والتكسر والحساسية في فروة الرأس، كما أن التعرّض الدائم للكلور قد يغيّر اللون الطبيعي للشعر ويفقده لمعانه.إذا كنتِ من عشّاق البحر وترغبين في الحفاظ على شعر صحّي، عليك اتباع النصائح التالية:- حافظي على شعرك جافاً وآمناً باستخدام القبّعة المخصّصة للسباحة.- اغسلي شعرك جيداً بالمياه الحلوة قبل السباحة وبعدها للتخفيف من أضرار مادة الكلور قدر المستطاع.- استخدمي الزيوت الطبيعية قبل السباحة مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتشكيل طبقة واقية للشعر، خاصة أن الكلور يهاجم الزيوت الطبيعية التي تغلّف الشعر ويجرّده منها فيصبح عُرضة للتكسّر والتقصف.