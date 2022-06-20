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المرأة

بعد استبعادها من بطولة "الشادر"... ردّ مفاجئ من ياسمين صبري (صورة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 05:00
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تجاهلت الفنانة ياسمين صبري الرد بشكل مباشر على بيان المخرج سامح عبد العزيز والذي أعلن فيه أنه صاحب قرار استبعادها من مسلسله الجديد "الشادر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، لأنها لا تصلح للدور، بخلاف الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول انسحاب ياسمين من المسلسل بناء على رغبتها، ولكنها اختارت الرد بشكل غير مباشر معتمدة على مقولات التنمية البشرية.
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ياسمين ظهرت عبر حسابها بموقع تويتر بعد 11 دقيقة فقط من صدور بيان المخرج سامح عبد العزيز، ونشرت صورة مرسومة لفتاة تمارس الرياضة مصحوبة بتعليق: "ما نركز عليه في الخارج هو انعكاس لما نشعر به في الداخل".
 
وكشف المخرج سامح عبدالعزيز سر استبعاد ياسمين صبري من بطولة مسلسل "الشادر" مؤكدا أنه قرر الاستغناء عن ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.
 
(سيدتي)
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