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المرأة

هذه الفنانة لا تقبل الزواج من ملحن أو فنان.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 11:00
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رفضت المطربة الأردنية نداء شرارة الارتباط بالزواج من ملحن أو موزع موسيقي أو أي شخص من الوسط الفني، وبنفس الوقت قالت إنها لن توافق على طلب زوج المستقبل باعتزال الفن، وقالت: "أتمنى رجلاً وسنداً بمعنى الكلمة؛ لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا".
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وتابعت شرارة خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "زوجي المستقبلي لو قال لي سيبي الغناء، هرفض".
 
وتابعت قائلة: "ولا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني؛ لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني"، بحسب قولها.
 
(سيدتي)
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