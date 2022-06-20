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المرأة

بعد البانيو.. المذيعة اللبنانية المعروفة تطل على متابعيها بالمايوه (صورة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 02:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج رزان المغربي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بمايوه أحمر. وعلقت عليها قائلة: "حل الصيف.. هل أنتم مستعدون".

 

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A post shared by Razan El Moghrabi (@razanelmoghrabi)


 

وكانت المغربي قد أثارت الجدل مؤخرا بنشرها صورة وهي مستلقية داخل حوض الاستحمام.

A post shared by Razan El Moghrabi (@razanelmoghrabi)

 

 

وغالبا ما تُثير المغربي الجدل بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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