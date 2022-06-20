بعد البانيو.. المذيعة اللبنانية المعروفة تطل على متابعيها بالمايوه (صورة)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج رزان المغربي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بمايوه أحمر. وعلقت عليها قائلة: "حل الصيف.. هل أنتم مستعدون".

وكانت المغربي قد أثارت الجدل مؤخرا بنشرها صورة وهي مستلقية داخل حوض الاستحمام.

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A post shared by Razan El Moghrabi (@razanelmoghrabi)





وغالبا ما تُثير المغربي الجدل بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.