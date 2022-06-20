"وقف شعرها من الخوف".. نانسي عجرم تتعرّض لموقف مرعب على المسرح شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

خلال احيائها مؤخراً لحفل في الأردن، تعرضت الفنانة نانسي عجرم لموقف مرعب على المسرح .

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه نانسي عجرم مرعوبة من صوت مفرقعات أطلقها الجمهور فجأة، فخافت وتوقفت عن الغناء للحظات لتلتفت وهي تضع يدها على قلبها وتقول: "ما بينعمل معي هيك...".

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A post shared by ☺️ Nancy Ajram Cute Fans 🇯🇴 (@nancycutefans)





وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، إذ كان من التعليقات "وقف شعرها من الخوف".