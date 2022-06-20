3 أسباب تساعدك على التوقف عن الخوف من الخلافات الزوجية

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الخلافات الزوجية أمر مزعج، ولكنه في نفس الوقت صحي وضروري لاستمرار العلاقة، فالخلافات دليل على استمرار رغبة الزوجين في تحسين علاقتهما والحفاظ عليها، والخلافات فرصة جيدة لمناقشة المشاكل، والوصول إلى حلول وسط، والتقريب بين وجهات النظر، أما عدم وجود خلافات بين الزوجين، فهو يعني أن العلاقة لم تعد تعني شيئاً مهماً بالنسبة إلى الطرفين، وأن هناك قنبلة موقوتة من مشاعر الغضب والاستياء، على وشك الانفجار في أي وقت.وعلى الرغم من أن الخلافات بين الزوجين أمر صحي، لكن الكثيرين يخافون منها، ويحاولون تجنبها، وهو ما يعود سلباً على العلاقة. إذا كنتِ تخافين من الخلافات الزوجية، فالأسباب التالية يمكن أن تساعدك على التوقف عن الخوف من الخلافات الزوجية.السبب الأول: الخلافات هدفها تحسين العلاقة، وليس الانتصار في معركةمناقشة الخلافات يجب أن يكون الهدف منها تصفية العلاقة من الضغائن والمشاعر السلبية، وحمايتها من المشاكل التي تتراكم وتسبب تآكلها وتدميرها مع الوقت، وليس مجرد الدخول في مشادة كلامية بهدف الانتصار، لذا يجب أن تحرصي على أن تكون نيتك تجاه مناقشة الخلافات هو تحسين العلاقة.على سبيل المثال عندما تناقشين مع زوجك احتياجاتك التي لا يلبينها، لا تناقشي المشكلة بهدف إلقاء اللوم عليه أو اتهامه بالتقصير والإهمال ودفعه للشعور بالذنب فحسب، وإنما ناقشي المشكلة بهدف حلها والتخلص من مشاعرك السلبية، والوصول إلى حلول تسهم في استقرار العلاقة، وبالتالي سعادة أسرتك بالكامل.السبب الثاني: الخلافات تجسد نموذجاً صحياً للأطفالليس من الحكمة مناقشة الخلافات بين الزوجين أمام الأطفال، ومع ذلك فإن هناك جانب إيجابي، وهو أن الأطفال عندما يشاهدون مناقشة صحية وناضجة للخلاف بين الوالدين، فإنهم يكتسبون مهارة إدارة الخلاف، النقاش الصحي، والتعامل الناضج، وتغليب العقل والحكمة على المشاعر.السبب الثالث: الخلافات تساعد الزوجين على التفاهم والانسجاممع كل خلاف يحدث، وتتم مناقشته بحكمة، ويتم التوصل لحلول له، فإن كل طرف يكتسب معلومات جديدة عن الآخر، تمكنه من فهمه، والتواصل معه، والتعامل معه بانسجام وتفاهم أكثر.