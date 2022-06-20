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المرأة

خطوبة الفنانة الشهيرة حديث الجمهور.. وجدل حول هوية العريس (صور)

Lebanon 24
20-06-2022 | 10:50
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تصدر اسم الفنانة المصرية، ريم البارودي، مؤشرات البحث، بعد انتشار أنباء حول خطوبتها خلال الأيام الماضية.
وجاءت بداية القصة عند نشر ريم البارودي، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بـ"إنستغرام"، صورة لمحبس في يدها، ومعها يد رجل، دون أن تكشف عن هويته.
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كما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لريم البارودي مع أحد الصحافيين، الذي تربطه بالفنانة المصرية صداقة وطيدة، وتكهن الكثيرون بأنه خطيب ريم المجهول، لكنهما التزما الصمت، ولم يعلقا على الخبر.
 
 
 
المصدر: زهرة
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