23
o
بيروت
27
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
خطوبة الفنانة الشهيرة حديث الجمهور.. وجدل حول هوية العريس (صور)
Lebanon 24
20-06-2022
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر اسم الفنانة المصرية، ريم البارودي، مؤشرات البحث، بعد انتشار أنباء حول خطوبتها خلال الأيام الماضية.
وجاءت بداية القصة عند نشر ريم البارودي، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بـ"إنستغرام"، صورة لمحبس في يدها، ومعها يد رجل، دون أن تكشف عن هويته.
Advertisement
كما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لريم البارودي مع أحد الصحافيين، الذي تربطه بالفنانة المصرية صداقة وطيدة، وتكهن الكثيرون بأنه خطيب ريم المجهول، لكنهما التزما الصمت، ولم يعلقا على الخبر.
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة
بلبلة كبيرة تضربُ سوق الدولار.. إليكم ما فعله الصرافون
Lebanon 24
بلبلة كبيرة تضربُ سوق الدولار.. إليكم ما فعله الصرافون
08:24 | 2022-06-20
20/06/2022 08:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
22:07 | 2022-06-19
19/06/2022 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني كبير في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
حدثٌ أمني كبير في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
14:11 | 2022-06-20
20/06/2022 02:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح
07:38 | 2022-06-20
20/06/2022 07:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جنونية لـ"السرفيس"!
Lebanon 24
تسعيرة جنونية لـ"السرفيس"!
07:50 | 2022-06-20
20/06/2022 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-06-20
3 أسباب تساعدك على التوقف عن الخوف من الخلافات الزوجية
14:00 | 2022-06-20
اليسا وتارا عماد بالفستان نفسه.. مَن الأجمل؟
11:00 | 2022-06-20
هذه الفنانة لا تقبل الزواج من ملحن أو فنان.. ما السبب؟
08:00 | 2022-06-20
مطربة تتعرّض لموقف محرج في إحدى حفلاتها.. هكذا سقطت ارضاً (فيديو)
05:00 | 2022-06-20
بعد استبعادها من بطولة "الشادر"... ردّ مفاجئ من ياسمين صبري (صورة)
04:00 | 2022-06-20
"وقف شعرها من الخوف".. نانسي عجرم تتعرّض لموقف مرعب على المسرح شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
21/06/2022 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
21/06/2022 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
21/06/2022 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact