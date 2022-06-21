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المرأة
أفقَدَها صوتها وتأجلت جولتها الغنائية.. إليكم تفاصيل عراك وصراخ بيكيه وشاكيرا في الشارع
Lebanon 24
21-06-2022
|
05:00
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رغم مرور أكثر من أسبوعين على تأكيد انفصال بيكيه وشاكيرا، بعد علاقةٍ استمرّت 12 عاماً، ما زال الثنائي يتصدّر عناوين الأخبار الإسبانية والعالمية.. والجديد هي التقارير التي أكدت أن الحديث عن خيانة مدافع برشلونة ليس جديداً.
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فقد كشفت الصحفية سيلفيا تاولز، لبرنامج Sálvame عبر القناة الإسبانية Tele 5، عن بعض المعلومات الأساسية حول الشريكين في السنوات الأخيرة، مؤكدةً ما تمّ تناوله سابقاً حول أن المشاكل بينهما بدأت منذ العام 2017.
كما أن الحديث عن خيانة جيرارد بيكيه المزعومة الأخيرة بدأ منذ ذلك الوقت، واستمرّ لفترة طويلة، وقد شكّل أزمة حقيقية بين المغنية الكولومبية ونجم كرة القدم الإسباني بقيت تفاصيلها غير مُعلنة، قبل أن يعود الثنائي ويتفقا لاحقاً على أن يعيشا ضمن علاقةٍ مفتوحة.
وقالت تاولز في حديثها إلى القناة الإسبانية إن عراكاً صارخاً وقع بين بيكيه وشاكيرا في الشارع أواخر العام 2017، انتهى بفقدان شاكيرا لصوتها وتسبّب بتأجيل جولتها العالمية El Dorado إلى حزيران 2018.
وبالفعل، لو بحثنا عن الجولة الغنائية، لوجدنا أن صفحة ويكيبيديا تُشير إلى أنه كان من المقرّر أن تبدأ الجولة في تشرين الثاني 2017؛ ولكنها تأجلت بالكامل "بسبب نزيفٍ في وتر صوت شاكيرا الأيمن"، من دون ذكر الأسباب.
(عربي بوست)
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