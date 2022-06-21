ليس الثمثيل... موهبة مخبأة لابنة أنجلينا جولي تظهر للعلن! (فيديو)

يبدو أن شيلوه ابنة الممثلة العالمية أنجلينا جولي وبراد بيت لم تكتسب موهبة التمثيل من والديها، بل تتمتع بموهبة الرقص، وتريد أن تثبت نفسها بعيداً عن عائلتها.

فقد نشرت شيلوه جولي بيت فيديو على يوتيوب من أكاديمية رقص أشعلت به وسائل التواصل من جمال موهبتها بالرقص.

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وظهرت شيلوه جولي بيت البالغة من العمر 16 عاماً، محاطة برفيقتيها، وهن يرقصن الهيب هوب على موسيقى "فيغاس"، وهو عنوان دوجا كات المسجل للموسيقى التصويرية لفيلم إلفيس، وارتدت ابنة مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قميصاً يحمل صورة فرقة البيتلز.