نوال بري ساحرة على غلاف إحدى المجلات.. و"التاتو" على جسدها حديث المتابعين (صور وفيديو)

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نوال وهي تخضع لجلسة تصوير لاحدى المجلات.

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وبدت بغاية الجمال بإطلالات مختلفة. ولفت المتابعون التاتو الذي ظهر أسفل رقبتها.

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال وأناقة نوال.

يُذكر ان نوال قررت ترك الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل و"التقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.