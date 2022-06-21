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المرأة

ممثلة لبنانية تنشر صورتها وهي صغيرة.. خمنوا من هي

Lebanon 24
21-06-2022 | 02:53
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نشرت الممثلة اللبنانية القديرة ليليان نمري صورة لها وهي صغيرة، وعلّقت عليها معايدة والدها في عيد الاب وكتبت: بيي راح مع العسكر 
لو ما كان بيي عسكري بس كل بيّ هوِ محارب ومناضل ومثابر لانو عندو مؤسسة مهمة وولاد بدهم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتعلموا 
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والبيّ الحقيقي بيخاف عا ولادوا وما بيقبل إلا يشوفهم فرحانين ومتل ما قال السيد المسيح 
ان الولد طلب رغيف من والده ممكن يعطيه حجر بدل الرغيف ؟ إلا اللي قلبو حجر ومش إنسان 
تحية لكل آب حنون وطيب بهالزمن الصعب  بتمنى ما تذكروهم وتتذكروهم بس بما يسمى يوم عيد الاب ما تهملوهم وتنسوهم بحياتهم
الله يرحم كل الاباء اللي تركونا
وان شالله بفرح من كل ولادي الروحيين وشوف ولادهم وإفتخر فيهم .
إيد الاب عالكتف امان وحماية وحب وحنان
الله يرحمك يا عبده .
 
 
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