ممثلة لبنانية تنشر صورتها وهي صغيرة.. خمنوا من هي

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نشرت الممثلة اللبنانية القديرة ليليان نمري صورة لها وهي صغيرة، وعلّقت عليها معايدة والدها في عيد الاب وكتبت: بيي راح مع العسكرلو ما كان بيي عسكري بس كل بيّ هوِ محارب ومناضل ومثابر لانو عندو مؤسسة مهمة وولاد بدهم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتعلمواوالبيّ الحقيقي بيخاف عا ولادوا وما بيقبل إلا يشوفهم فرحانين ومتل ما قال السيد المسيحان الولد طلب رغيف من والده ممكن يعطيه حجر بدل الرغيف ؟ إلا اللي قلبو حجر ومش إنسانتحية لكل آب حنون وطيب بهالزمن الصعب بتمنى ما تذكروهم وتتذكروهم بس بما يسمى يوم عيد الاب ما تهملوهم وتنسوهم بحياتهمالله يرحم كل الاباء اللي تركوناوان شالله بفرح من كل ولادي الروحيين وشوف ولادهم وإفتخر فيهم .إيد الاب عالكتف امان وحماية وحب وحنانالله يرحمك يا عبده .