فنانة عربية تتعرّض للتحرش على المسرح.. معجب حاول لمسها بطريقة "غير لائقة" شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو قصير للفنانة دنيا بطمة تعرضت خلاله لموقف محرج على المسرح بسبب احد معجبيها.

وظهرت الفنانة المغربية في المقطع وهي تغني وترتدي فستاناً قصيراً، ليقترب منها الشاب ويطلب منها صورة، فاقتربت دنيا منه بلطافة لتلبي طلبه، ليفاجئها بلف ذراعه خلف ظهرها ومحاولته لمسها بطريقة غير لائقة، فسارعت إلى إبعاد يده عنها بحركة سريعة.

ورغم أن المقطع المتداول قديم ويعود لإحدى حفلاتها إلا أن الصفحات أعادت نشره على السوشيال ميديا وتم التفاعل معه بكثافة، وأثنوا على ردّ فعها المحترم والرافض لتمادي الشاب معها، وعبّر الغالبية منهم عن استيائهم من تصرفه وانتقدوا هذه الحركات السيئة وغير المحترمة مع النجمات.