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المرأة
بريانكا شوبرا تقدم هدية مميزة إلى نيك جوناس
Lebanon 24
21-06-2022
|
14:00
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احتفل الفنان الأميركي، نيك جوناس، بيوم الأب الأول له مع ابنته "مالتي"، بهدية جميلة من زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، حيث أحبت الأخيرة أن تقوم بإهدائه شيئاً يطابق ما ترتديه ابنتهما.
وفي التفاصيل، شاركت شوبرا، صاحبة الـ39 عاماً، صورةً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيها ابنتها ذات الـ5 أشهر، وزوجها جوناس وهما يرتديان حذاءين رياضيين متطابقين، كما ظهر في الصورة "نيك" وهو يحمل الطفلة الصغيرة، التي كانت ترتدي فستاناً كستنائياً، وأرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: "يوم أب أول سعيداً يا حبيبي..أن أشاهدك مع ابنتنا الصغيرة هو أعظم فرحي.. يا له من يوم رائع للعودة إلى المنزل.. أحبك".
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وكان لافتاً على هذين الحذاءين المتطابقين، أن حذاء الأب ذي الـ29 عاماً، والبالغ سعره 80 دولاراً، كان مكتوباً عليه: "MM’s Dad" (والد مالتي)، بينما كان مكتوباً على حذاء الطفلة "MM" وهما الحرفان الأولان من اسمها؛ لأن اسمها الأوسط هو ماري، كما ارتدت "مالتي" فوق حذائها الرياضي خلخالاً ذهبياً صغيراً.
من جهته، نشر جوناس الصورة نفسها على حسابه، وشكر زوجته على الحذاء الرياضي المذهل، واصفاً إياه بأنه جعلهما لدى ارتدائه أبًا وابنته.
المصدر: زهرة
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