ما حقيقة الاعتداء على أمال ماهر وخطفها؟

أثارت أخبار حول اختطاف الفنانة آمال ماهر في الساعات الماضية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقلق جمهورها.

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وبالتفاصيل، انتشر اخبار عن انه تم الاعتداء عليها جسدياً وهي موجودة في السجن بحالة نفسية وجسدية صعبة.وبوقت لاحق، اضطرت الفنانة المصرية مروى نصر التي تعتبر من المقربين لآمال أن تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة.وقالت مروى نصر في بوست نشرته عبر فايسبوك: "أمل ماهر الحمد الله زي الفل وسط أهلها وهي بخير…انشاء الله راجعة قريب أوي…كل اللي بيتقال إشاعات".