Advertisement

المرأة

بدت كعارضات الأزياء.. نوال بري بفستان مُثير أظهر قوامها والمتابعون: "الله الله عالجمال" (صورة)

Lebanon 24
22-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-964452-637914859477097792.jpg
Doc-P-964452-637914859477097792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت نوال بغاية الجمال، حيث ارتدت فستانا ضيقا براقا باللون الفضي، مع خطوط باللون الزهري.

 

Advertisement

A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)


 
 

واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة الشعر الشينيون.

 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة وأناقة نوال معتبرين انها تبدو كعارضات الأزياء، من بينها: " الليدي نوال، منورة، الله الله عالجمال".

 

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل "والتقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-06-22
04:28 | 2022-06-22
04:00 | 2022-06-22
16:00 | 2022-06-21
14:00 | 2022-06-21
11:00 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website