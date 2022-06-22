بدت كعارضات الأزياء.. نوال بري بفستان مُثير أظهر قوامها والمتابعون: "الله الله عالجمال" (صورة)

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نوال بغاية الجمال، حيث ارتدت فستانا ضيقا براقا باللون الفضي، مع خطوط باللون الزهري.

واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة الشعر الشينيون.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة وأناقة نوال معتبرين انها تبدو كعارضات الأزياء، من بينها: " الليدي نوال، منورة، الله الله عالجمال".

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل "والتقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.