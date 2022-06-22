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المرأة

ابنة جويل مردينيان تُثير الجدل بعد ظهورها بفستان قصير وتضع الماكياج.. والمتابعون:"سرقتي طفولة البنت" (صور)

Lebanon 24
22-06-2022 | 04:28
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نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة عائلتها.

 

ولفت المتابعون ان ابنتها "ايلا" أصبحت شابة وتشبهها وظهرت في الصورة بفستان قصير وتضع الماكياج، ما أثار انتقاد بعض المتابعين الذين اعتبروا انها لازالت صغيرة على هذه الأمور.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

ومن بين التعليقات: "سرقتي طفولة البنت، حلوين بس ليش هلقد حطه البنت مكياج؟".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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